प्रेम कीटाणु स्क्रीनिंग: स्वैग के साथ पहुंचे सलमान; जबरा फैन ने की ऐसी हरकत की सिक्योरिटी को लेना पड़ा एक्शन

शख्स ने की ऐसी हरकत

सलमान खान जहां हों, वहां लोगों की भीड़ खुद जुट जाती है। लोग उनकी एक झलक को बेताब रहते हैं। बीती रात भी ऐसा ही हुआ। इवेंट के बाहर सलमान खान कुछ लोगों से मिलते दिखे। इसी दौरान एक जबरा फैन अचानक आया और सलमान खान से गले लगने की कोशिश करने लगा। सलमान खान भी शख्स का यह तरीका देख थोड़ा असहज हुए। मगर, सिक्योरिटी ने तुरंत एक्शन लिया और शख्स को दूर हटाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।



