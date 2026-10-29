बिग बॉस 20: नॉमिनेट करने के बाद स्काउट ने फिर की लव गिल से बात, यूजर्स ने लगाई क्लास; बोले- नौटंकीबाज है

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रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों काफी ड्रामा देखा जा रहा है। हाल ही में प्रतिभागी स्काउट और लव के बीच दूरियां आ गईं। मसाज वाली बात पर दोनों को रोहित शेट्टी और काशवी की तरफ से डांट पड़ी। इसके बाद स्काउट ने लव को नॉमिनेट कर दिया। अब सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें स्काउट लव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर यूजर्स ने स्काउट की आलोचना की है।

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लव से क्या बोले स्काउट?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लव गिल एक्सरसाइज कर रही हैं। इस जगह से थोड़ी दूर पर स्काउट बैठे हैं। स्काउट लव को देख रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे वीडियो में स्काउट लव से कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि तुम मेरी बहन हो, तो मेरा यही मतलब होता है। यह कुछ ऐसा था जो देखने में सही नहीं था। इसके लिए हमें टोका गया और ऐसा होना जरूरी भी था, वरना हालात और बिगड़ सकते थे। तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी, बस यही बात है। इस बात पर लव कहती हैं कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मुझे जज किया जाएगा।

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यूजर्स ने की स्काउट की आलोचना

लव से दोबारा बात करने पर एक यूजर ने स्काउट पर तंज कसते हुए कहा 'जो मजा लव को जीतने में है वह ट्रॉफी जीतने में कहां है।' एक और यूजर ने लिखा 'मुझे लगता है कि इसे लव से प्यार है।' एक और यूजर ने लिखा 'वो नौटंकीबाज है।' एक और यूजर ने लिखा 'करण जौहर को इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए। इस फिल्म का नाम होगा 'वर्जित प्यार'।' एक और यूजर ने लिखा 'कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती।'









लव से दोबारा बात करने पर एक यूजर ने स्काउट पर तंज कसते हुए कहा 'जो मजा लव को जीतने में है वह ट्रॉफी जीतने में कहां है।' एक और यूजर ने लिखा 'मुझे लगता है कि इसे लव से प्यार है।' एक और यूजर ने लिखा 'वो नौटंकीबाज है।' एक और यूजर ने लिखा 'करण जौहर को इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए। इस फिल्म का नाम होगा 'वर्जित प्यार'।' एक और यूजर ने लिखा 'कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती।'

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क्या बोले थे रोहित शेट्टी?

इससे पहले शो में लव गिल और स्काउट एक बेड पर थे। दोनों के ऊपर कंबल था। स्काउट ने लव के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी आलोचना होने लगी। इस मामले पर रोहित शेट्टी ने कहा 'जब आप लोग नजदीक आते हो। एक तरफ आप लेटे हो वो आपके पैर दबा रहा है। बाद में कंबल आ जाता है। कंबल के अंदर हाथ दब रहा है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। स्काउट को बोलते हो कि जरा पीछे दबा दे और वो दबाना शुरू करता है, तब आप अजीब आवाज निकालते हो, वो ठीक नहीं लग रहा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तुम समझ रहे हो न?'