बिग बॉस 13: शो में वाइल्ड कार्ड के जरिए अरहान खान की वापसी, यूजर्स ने जताई नाराजगी

@BB13Official loser #ArhaanKhan Khan. Waste wild card contestant. Hw many tyms #BiggBoss13 wants 2 bring him as a wild card contestant? Really don't understand d logic of bringing these person back in #BigBoss13. — Monica (@Monica64990498) November 30, 2019

एक यूजर ने लिखा- 'क्या है यार, मैं नहीं चाहती अरहान खान प्रपोज करे। वो रश्मि देसाई के लिए नहीं बना है। रश्मि को उसके बारे में जानना चाहिए।'एक अन्य ने लिखा- 'अरहान खान लूजर है। बेकार का वाइल्ड कार्ड एंट्री कंटेस्टेंट। कितनी बार बिग बॉस उसे वापस लाएंगे। इसका मतलब समझ नहीं आ रहा।'