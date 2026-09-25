पेशेंट जीरो: टेलर स्विफ्ट के म्यूजिक वीडियो में दिखेंगे डकोटा जॉनसन और कॉलिन फैरेल, जानें कहां होगा प्रीमियर

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विज्ञापन टेलर स्विफ्ट एक बार फिर अपने फैंस के लिए कुछ खास लेकर आ रही हैं। उनका नया गाना 'पेशेंट जीरो' जल्द रिलीज होने वाला है। इस म्यूजिक वीडियो में डकोटा जॉनसन और कॉलिन फैरेल साथ नजर आएंगे। खास बात यह है कि इस वीडियो का निर्देशन खुद टेलर स्विफ्ट ने किया है और इसका वर्ल्ड प्रीमियर 'एमटीवी वीएमए' में होगा।

टेलर स्विफ्ट ने दिखाई टीजर की झलक

सिंगर ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर आने वाले म्यूजिक वीडियो की एक झलक शेयर की। टीजर में स्विफ्ट और डकोटा जॉनसन को एक-दूसरे की नकल करते हुए दिखाया गया है। दोनों बाथरूम के सिंक के सामने, पानी में डाइव करते हुए नजर आए।



इसके बाद स्विफ्ट के रोते हुए चेहरे का क्लोज-अप शॉट दिखाया जाता है, जिसमें उनकी ट्रैविस केल्से से सगाई की अंगूठी साफ नजर आती है। इसके बाद फैरेल एक कार से बाहर निकलते हैं और तीनों मिलते हैं। तीनों ने ब्लैक रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

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किसने की है वीडियो की सिनेमैटोग्राफी?

वैरायटी की जानकारी के अनुसार, इस वीडियो की सिनेमैटोग्राफी ऑस्कर विजेता इम्मानुएल लुबेज़की ने की है। उन्होंने टॉम क्रूज की नई फिल्म 'डिगर'' की भी सिनेमैटोग्राफी की है।



'वैरायटी' के अनुसार, स्विफ्ट ने एक दिन पहले 'पेशेंट जीरो' की घोषणा करने के बाद बुधवार को 'द लाइफ ऑफ ए शोगर्ल: द एनकोर' के बारे में बताया। यह एल्बम पिछले साल आए 'द लाइफ ऑफ ए शोगर्ल' का ही एक बड़ा वर्जन है, जिसमें चार नए गाने - 'पेशेंट जीरो', 'क्लीवलैंड', 'पिंक क्लाउडिंग' और 'बेबीलोन' शामिल हैं।

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