फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Mushtaq Khan Funeral: Welcome Gadar Ek Prem Katha Movie fame actor died of cancer

मुश्ताक खान का अंतिम सफर: श्रद्धांजलि देने पहुंचे रजत बेदी, यारी रोड कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक

Fri, 25 Sep 2026 11:42 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Fri, 25 Sep 2026 11:42 AM IST
सार

Mushtaq Khan Funeral: अभिनेता मुश्ताक खान का बीते दिन 24 सितंबर को निधन हो गया। आज शुक्रवार को उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

विज्ञापन
Mushtaq Khan Funeral: Welcome Gadar Ek Prem Katha Movie fame actor died of cancer
मुश्ताक खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

चर्चित अभिनेता मुश्ताक खान नहीं रहे। कल गुरुवार को वे कैंसर से जंग हार गए और दुनिया को अलविदा कह दिया। मुश्ताक खान ने 'वेलकम', 'गदर' और 'हेरा फेरी' जैसी चर्चित फिल्मों में काम कर लोकप्रियता हासिल की थी। फिल्मों में वे सहायक भूमिकाओं में नजर आए, मगर उनके अभिनय का असर ऐसा रहा कि उनके किरदार दर्शकों को याद रह गए। आज शुक्रवार को उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जा रहा है।

विज्ञापन

कहां होंगे सुपुर्द-ए-खाक?
मुश्ताक खान कैंसर से पीड़ित थे और उनका उपचार चल रहा था। कल गुरुवार को उन्होंने मुंबई के नानावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जा रहा है। मुंबई के यारी रोड कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। अभिनेता अपने अंतिम सफर पर रवाना हो गए हैं।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)


विज्ञापन
विज्ञापन

अंतिम यात्रा में पहुंचे रजत बेदी
मुश्ताक खान के अंतिम सफर में एक्टर रजत बेदी पहुंचे। उनके अलावा अभिनेता अली खान भी शामिल हुए। अली खान ने बताया कि वे नानावटी अस्पताल में मुश्ताक खान से मिले थे। उन्हें देखकर अभिनेता मुस्कुरा गए थे और बहुत खुश हुए। अली खान ने मुश्ताक से आखिरी मुलाकात को याद किया।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by LaxmiKant Rai (@laxmikantbabloo)



 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by LaxmiKant Rai (@laxmikantbabloo)




बेटे मोहसिन बोले- 'वे हंसते हुए विदा हुए हैं'
मुश्ताक खान के बेटे मोहसिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'उन्हें कैंसर हुआ था। कैंसर का पहला स्टेज था। मगर, कब वह बढ़ गया, पता ही नहीं चला। हमें जब तक मालूम हुआ, वे इस दुनिया में नहीं रहे। वे अपने आखिरी दिनों में भी मुस्कुराते रहे। मुस्कुराते हुए ही वे इस दुनिया से गए हैं'।
मोहसिन ने आगे कहा, 'आखिरी बार मेरी उनसे जो बातचीत हुई थी वे बहुत खुश थे। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, 'मैं इस दुनिया में आकर बहुत खुश हूं। मैंने जो काम किया, हो सकता है वो काम लोगों तक पहुंचा हो, जो पहुंचा भी है'। मोहसिन ने आगे कहा कि उन्हें (मुश्ताक खान को) हमारे प्यारे हिंदुस्तान में जन्म होने पर बहुत गर्व था। 
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by LaxmiKant Rai (@laxmikantbabloo)



 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by LaxmiKant Rai (@laxmikantbabloo)


विज्ञापन

अभिनेता शहबाज खान भी मुश्ताक खान की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by LaxmiKant Rai (@laxmikantbabloo)


मुश्ताक खान के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार उनके आखिरी सफर में शामिल हुए हैं। 

View this post on Instagram

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed