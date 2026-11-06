सीन एक्स रिव्यू: 'जिस सूर्या को हम ढूंढ रहे थे वह वापस आ गया', जानें यूजर्स को कैसी लगी एक्शन-कॉमेडी फिल्म

#Scene – The Suriya we’ve missed is BACK! 🔥 WHAT A FIRST HALF! ❤️🔥 #JithuMadhavan at his finest! Inbaraj, Eshwaran & team are going to be THE TALK! 🔥 Loaded with surprises. No spoilers. WATCH ASAP! 💯 #SceneDiwali #Naslen #Naziriya https://t.co/MhDsVof78v — Nithish Baskaran (@nithishyaps) November 6, 2026

#SCENE - Superb Tamil Debut for #Naslen in Tamil..🔥 He did really well as a Cool and Smart Villain..⭐ He Equally Shined as a Strong Villain Even When There's a Powerhouse Performer Like #Suriya Standing Opposite Him..🤝 A Fresh Villain for Suriya..✌️ https://t.co/KbJWIOb5xB — Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) November 6, 2026

एक यूजर ने फिल्म और टीम की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'जिस सूर्या को हमने मिस किया था, वह वापस आ गए हैं। क्या शानदार फर्स्ट हाफ है। जितु माधवन अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं। इनबराज, ईश्वरन और उनकी टीम की खूब चर्चा होने वाली है। ढेर सारे सरप्राइज हैं। कोई स्पॉइलर नहीं। जल्द से जल्द देखें।'तमिल सिनेमा में नसलेन की शानदार शुरुआत। उन्होंने एक कूल और स्मार्ट विलेन के रूप में बहुत बढ़िया काम किया। उनके सामने सूर्या जैसे दमदार कलाकार के होने के बावजूद, वह एक मजबूत विलेन के तौर पर पूरी तरह छाए रहे। सूर्या के लिए एक नया विलेन।