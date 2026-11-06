सीन एक्स रिव्यू: 'जिस सूर्या को हम ढूंढ रहे थे वह वापस आ गया', जानें यूजर्स को कैसी लगी एक्शन-कॉमेडी फिल्म
- Scene X Review: सूर्या की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'सीन' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।
- फैंस ने फिल्म का पहला शो देख कर सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू किया है।
- आइए जानते हैं यूजर्स को यह फिल्म कैसी लगी है।
विस्तार
एक यूजर ने फिल्म और टीम की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'जिस सूर्या को हमने मिस किया था, वह वापस आ गए हैं। क्या शानदार फर्स्ट हाफ है। जितु माधवन अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं। इनबराज, ईश्वरन और उनकी टीम की खूब चर्चा होने वाली है। ढेर सारे सरप्राइज हैं। कोई स्पॉइलर नहीं। जल्द से जल्द देखें।'
#Scene – The Suriya we’ve missed is BACK! 🔥 WHAT A FIRST HALF! ❤️🔥 #JithuMadhavan at his finest! Inbaraj, Eshwaran & team are going to be THE TALK! 🔥 Loaded with surprises. No spoilers. WATCH ASAP! 💯 #SceneDiwali #Naslen #Naziriya https://t.co/MhDsVof78v— Nithish Baskaran (@nithishyaps) November 6, 2026
नसलेन के काम की हुई तारीफ
तमिल सिनेमा में नसलेन की शानदार शुरुआत। उन्होंने एक कूल और स्मार्ट विलेन के रूप में बहुत बढ़िया काम किया। उनके सामने सूर्या जैसे दमदार कलाकार के होने के बावजूद, वह एक मजबूत विलेन के तौर पर पूरी तरह छाए रहे। सूर्या के लिए एक नया विलेन।
#SCENE - Superb Tamil Debut for #Naslen in Tamil..🔥 He did really well as a Cool and Smart Villain..⭐ He Equally Shined as a Strong Villain Even When There's a Powerhouse Performer Like #Suriya Standing Opposite Him..🤝 A Fresh Villain for Suriya..✌️ https://t.co/KbJWIOb5xB— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) November 6, 2026
एक एक्स यूजर फिल्म 'सीन' को मिल रहे अच्छे रिव्यू से काफी खुश हैं। उन्होंने लिखा 'हर जगह ब्लॉकबस्टर वाले रिव्यू हैं।'
BLOCKBUSTER reviews everywhere 😭😭😭❤️❤️❤️❤️ #Scene https://t.co/A51c4qQUtT— Karthick (@Carthickkkk) November 6, 2026
फिल्म में है दिवाली सेलिब्रेशन
एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा 'सूर्या और नसलेन ने दर्शकों को प्रभावित किया। एक सरप्राइज कैमियो ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी। बैकग्राउंड एक बड़ा प्लस पॉइंट है। नजरिया की प्यारी वापसी हुई है। फिल्म पूरी तरह से बांधे रखती है और इसमें दिवाली सेलिब्रेशन वाली पारिवारिक फील है। रेटिंग 3.5/5।'
#scene Suriya and Naslen impress audiences; surprise cameo sends theatres into a frenzy 💯🔥 Backgrounds Major plus, nazriya cute comeback, properly engaging & family vibe diwali celebration 🥳 Rating 3.5/ 5 ♥️♥️♥️ https://t.co/fVt5cHAut8— Daniel Arockiyaraj (@kaasimedu_aadhi) November 6, 2026
यूजर को पसंद आई कॉमेडी
एक यूजर को फिल्म की कॉमेडी पसंद आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा 'पहला हाफ अच्छा रहा। ह्यूमर और डार्क कॉमेडी बहुत बढ़िया है। BGM काफी रिफ्रेशिंग है।'
Good first half, Humour and dark comedy is too good 🔥 Bgm is very refreshing 💆🏻 Seated for 2nd half!! #Scene— CULT🐉 (@PK_Cultfan_45) November 6, 2026
- दीपावली के मौके पर 6 नवंबर 2026 को रिलीज हुई 'सीन' एक एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है।
- इसे जितु माधवन ने लिखा और निर्देशित किया है।
- फिल्म में सूर्या, नजरिया नाजिम और नसलेन अहम किरदार में नजर आ रहे हैं।
- इनके अलावा आनंदराज और लाल भी फिल्म का हिस्सा हैं।
- द्रविड़ सेल्वम ने फिल्म के लिए संवाद लिखे हैं। सुशिन श्याम ने फिल्म का संगीत दिया है।