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सीन एक्स रिव्यू: 'जिस सूर्या को हम ढूंढ रहे थे वह वापस आ गया', जानें यूजर्स को कैसी लगी एक्शन-कॉमेडी फिल्म

Fri, 06 Nov 2026 11:00 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 06 Nov 2026 11:00 AM IST
सार

  • Scene X Review: सूर्या की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'सीन' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।
  • फैंस ने फिल्म का पहला शो देख कर सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू किया है।
  • आइए जानते हैं यूजर्स को यह फिल्म कैसी लगी है।

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action comedy south film Scene X review users like Surya and naslen acting
सीन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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साउथ के स्टार सूर्या की नई फिल्म 'सीन' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। अभिनेता इसमें एक नए किरदार में नजर आ रहे हैं। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीतू माधवन के निर्देशन में बनी यह एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर भरपूर मनोरंजन के लिए तारीफ बटोर रही है।
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यूजर को पसंद आई फिल्म
एक यूजर ने फिल्म और टीम की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'जिस सूर्या को हमने मिस किया था, वह वापस आ गए हैं। क्या शानदार फर्स्ट हाफ है। जितु माधवन अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं। इनबराज, ईश्वरन और उनकी टीम की खूब चर्चा होने वाली है। ढेर सारे सरप्राइज हैं। कोई स्पॉइलर नहीं। जल्द से जल्द देखें।'
 
नसलेन के काम की हुई तारीफ
तमिल सिनेमा में नसलेन की शानदार शुरुआत। उन्होंने एक कूल और स्मार्ट विलेन के रूप में बहुत बढ़िया काम किया। उनके सामने सूर्या जैसे दमदार कलाकार के होने के बावजूद, वह एक मजबूत विलेन के तौर पर पूरी तरह छाए रहे। सूर्या के लिए एक नया विलेन।
 
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अच्छे रिव्यू से यूजर खुश
एक एक्स यूजर फिल्म 'सीन' को मिल रहे अच्छे रिव्यू से काफी खुश हैं। उन्होंने लिखा 'हर जगह ब्लॉकबस्टर वाले रिव्यू हैं।'
 
फिल्म में है दिवाली सेलिब्रेशन
एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा 'सूर्या और नसलेन ने दर्शकों को प्रभावित किया। एक सरप्राइज कैमियो ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी। बैकग्राउंड एक बड़ा प्लस पॉइंट है। नजरिया की प्यारी वापसी हुई है। फिल्म पूरी तरह से बांधे रखती है और इसमें दिवाली सेलिब्रेशन वाली पारिवारिक फील है। रेटिंग 3.5/5।'
 
यूजर को पसंद आई कॉमेडी
एक यूजर को फिल्म की कॉमेडी पसंद आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा 'पहला हाफ अच्छा रहा। ह्यूमर और डार्क कॉमेडी बहुत बढ़िया है। BGM काफी रिफ्रेशिंग है।'


 
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'सीन' के बारे में जानकारी
  • दीपावली के मौके पर 6 नवंबर 2026 को रिलीज हुई 'सीन' एक एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है।
  • इसे जितु माधवन ने लिखा और निर्देशित किया है। 
  • फिल्म में सूर्या, नजरिया नाजिम और नसलेन अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। 
  • इनके अलावा आनंदराज और लाल भी फिल्म का हिस्सा हैं। 
  • द्रविड़ सेल्वम ने फिल्म के लिए संवाद लिखे हैं। सुशिन श्याम ने फिल्म का संगीत दिया है।
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