ओलिविया डीन: कानूनी पचड़े में फंसीं ग्रैमी अवॉर्ड विजेता सिंगर; बिल विथर्स का गाना कॉपी करने का लगा आरोप

मशहूर ब्रिटिश सिंगर ओलिविया डीन पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा है। यह आरोप उनके गाने 'आई हैव सीन इट' (I’ve Seen It) को लेकर लगाया गया है। इसे लेकर वे कानूनी मुसीबत में घिर गई हैं। ओलाविया पर आरोप है कि उन्होंने बिल विथर्स के गाने ‘जस्ट द टू ऑफ अस’ की नकल की है। सिंगर ओलिविया डीन पर एक म्यूजिक पब्लिशर ने आरोप लगाया है कि 'आई हैव सीन इट' गाने में बिल विथर्स के 1981 के मशहूर गाने ‘जस्ट द टू ऑफ अस’के कुछ हिस्सों की नकल की गई है।

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