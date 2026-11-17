एक किरदार है- जेम्स बॉन्ड। इस जासूस की सिनेमाई यात्रा छह दशक की है। अब तक छह अलग-अलग हीरो इस किरदार को जी चुके हैं। सातवें हीरो रॉबर्ट पैटिनसन हैं। हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट के नाम का एलान डेनियल क्रेग के उत्तराधिकारी के तौर पर हो चुका है। वे अब जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाएंगे। उनसे पहले इस किरदार को किस-किसने निभाया? जानिए

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