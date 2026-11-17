जॉर्ज लेजेनबी ने क्या कहा?

बॉन्ड फिल्म में नजर आ चुके एक्टर जॉर्ज लेजेनबी ने भी रिएक्शन दिया है। 'ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस' में जासूस का रोल निभाने वाले जॉर्ज ने पैटिनसन को यह रोल मिलने पर बधाई दी। उन्होंने रॉबर्ट का एक्सक्लूसिव क्लब में स्वागत किया। आगे कहा, 'रॉबर्ट, दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब में आपका स्वागत , लेकिन याद रखना एन्जॉय करना'।



Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

रॉबर्ट को बॉन्ड के रूप में चुने जाने पर इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग राय आ रही है। जेम्स बॉन्ड के रूप में रॉबर्ट पैटिनसन की कास्टिंग पर ब्रिटेन के शाही परिवार ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस किरदार के लिए एक्टर को चुने जाने पर अप्रूवल दे दिया है। एक्स पोस्ट में लिखा है, 'मैजेस्ट्री की सीक्रेट सर्विस में स्वागत किया'।