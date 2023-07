साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'प्रोजेक्ट के' को लेकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है। इस साइंस-फाई, एक्शन फिल्म को लेकर रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं, अब प्रभास और राणा दग्गुबाती सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। कॉमिक-कॉन में 'प्रोजेक्ट के' का टीजर जारी किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन 20 जुलाई को होगा, जो 23 जुलाई तक चलेगा।

प्रभास और राणा दग्गुबाती की अमेरिका से एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस फोटो को प्रोडक्शन हाउस वैजयंती मूवीज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। पिक्चर में दोनों सुपरस्टार हुडी पहन ट्यूनिंग बिठाते नजर आ रहे हैं। वहीं, इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, 'पुरुष, संयुक्त राज्य अमेरिका में उतर गए हैं। 20 जुलाई को सैन डिएगो में मिलते हैं।'

