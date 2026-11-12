सोनिया गांधी की आत्मकथा पर बनेगी फिल्म: पीएम पद ठुकराने से लेकर कांग्रेस की कमान संभालने तक, दिखेगा पूरा सफर

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तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने गुरुवार को ऐलान किया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग-अ जर्नी ऑफ लव' पर तेलुगु फीचर फिल्म बनाई जाएगी। इस फिल्म में सोनिया गांधी के जीवन के अलग-अलग पहलुओं और उनके राजनीतिक सफर को दिखाया जाएगा। विज्ञापन भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी का नाम एक अहम स्थान रखता है। उन्होंने न सिर्फ गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि अपनी अलग राजनीतिक पहचान भी बनाई। अब उनके जीवन और राजनीतिक सफर को पर्दे पर उतारने की तैयारी हो रही है।

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क्या बोले जग्गा रेड्डी?

संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान जग्गा रेड्डी ने इस फिल्म की जानकारी दी। उन्होंने संगारेड्डी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से फिल्म बनाने के लिए आगे आकर आर्थिक सहयोग करने की अपील की। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस संयोजक जुलकांति अंजनेयुलु ने फिल्म के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया।



जग्गा रेड्डी ने फिल्म के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 50 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख गांधी भवन के जनसंपर्क अधिकारी हरिप्रसाद करेंगे।



उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से फिल्म के लिए फंड जुटाने की अपील करते हुए कहा, 'आप चुनावों में खर्च करते हैं न? इसे भी वैसा ही खर्च समझिए। आइए, बजट जुटाते हैं और एक अच्छे निर्देशक का चुनाव करते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि फिल्म की तैयारियां पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और TPCC अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ को शूटिंग की शुरुआत के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

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