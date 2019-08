वरुण धवन ने सोशल मीडिया यूजर को दिया करारा जवाब, कर रहे थे हॉलीवुड एक्टर की तारीफ

{"_id":"5d46c2098ebc3e6cb47b3d02","slug":"varun-dhawan-praise-dwayne-johnson-for-the-film-fast-and-furious-hobbs-shaw","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u0930\u0941\u0923 \u0927\u0935\u0928 \u0928\u0947 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092f\u0942\u091c\u0930 \u0915\u094b \u0926\u093f\u092f\u093e \u0915\u0930\u093e\u0930\u093e \u091c\u0935\u093e\u092c, \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0925\u0947 \u0939\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u090f\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0915\u0940 \u0924\u093e\u0930\u0940\u092b","category":{"title":"Hollywood","title_hn":"\u0939\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"hollywood"}}

इन दिनों सिनेमाघरों में हॉलीवुड फिल्म 'फास्ट एंड फ्यूरियस: हॉब्स & शॉ' रिलीज है। इस फिल्म में ड्वेन जॉनसन, जेसन स्टेथम और इदरिस एल्बा जैसा कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने भी 'फास्ट एंड फ्यूरियस: हॉब्स & शॉ' को देखकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।





उन्होंने फिल्म के हीरो ड्वेन जॉनसन की ट्विटर पर काफी तारीफ की है। वहीं वरुण की तारीफ के बाद खुद ड्वेन जॉनसन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ड्वेन जॉनसन ने फिल्म और उनकी तारीफ करने पर वरुण धवन का धन्यवाद किया है।



इन बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने वरुण धवन के उस कमेंट का मजाक बन दिया जिसमें उन्होंने ड्वेन जॉनसन और फिल्म 'फास्ट एंड फ्यूरियस: हॉब्स & शॉ' की तारीफ की थी। सोशल मीडिया यूजर ने वरुण धवन को कमेंट में लिखा कि हॉलीवुड फिल्म का प्रमोशन करने के अच्छा है कि आप अपनी फिल्म की क्वालिटी और कंटेट पर काम करें।





इस कमेंट के बाद वरुण धवन ने सोशल मीडिया यूजर को करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा- 'तुम्हारी प्रोफाइल हैरी पॉटर वाली नहीं जो तुम लोगों को सिखाओगे की क्या करना चाहिए। जाओ अपने बिस्तर पर।' वरुण धवन के इस करारे जवाब पर भी उनके फैंस अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।





बात करें फिल्म 'फास्ट एंड फ्यूरियस: हॉब्स & शॉ' की तो ये हैरतअंगेज एक्शन और स्टंट से भरपूर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'फास्ट एंड फ्यूरियस' की स्पीन ऑफ (पहली फिल्म के किसी खास दृश्य से बनाई गई दूसरी फिल्म) है। फिल्म 'फास्ट एंड फ्यूरियस: हॉब्स & शॉ' का शानदार एक्शन दर्शकों के दिलों को जीत लेगा। ये फिल्म 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Watched #HobbsAndShaw . It’s great fun in the cinema. @TheRock really brings its. Loved the homage paid to the Samoan culture. The London chase sequence has to be the best — Varun Dhawan (@Varun_dvn) August 3, 2019

Maybe you should not have Harry Potter as your profile picture when you try to teach people what to do son. Now go to bed 🛌 https://t.co/wMBFC4a1AC — Varun Dhawan (@Varun_dvn) August 3, 2019

Mahalo brother and glad you loved it. You’re the best 👍🏾🥃@HobbsAndShaw https://t.co/im4NbXMOAq — Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2019

