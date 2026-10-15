रामायण: रिलीज हुआ फिल्म का इंटरनेशनल ट्रेलर, मिली रणबीर और यश की किरदारों की और खास झलक

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ट्रेलर में दिखा सिनेमैटिक यूनिवर्स

फिल्म के इंटरनेशनल ट्रेलर में भगवान राम और रावण की दो अलग दुनिया की झलक देखने मिलती है। इस फिल्म के ट्रेलर में एक्शन के साथ शानदार सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी खूबसूरती से पेश किया गया है। फिल्म के इंटरनेशनल ट्रेलर में भगवान राम और रावण की दो अलग दुनिया की झलक देखने मिलती है। इस फिल्म के ट्रेलर में एक्शन के साथ शानदार सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी खूबसूरती से पेश किया गया है। विज्ञापन रणबीर कपूर की अदाकारी वाली फिल्म 'रामायण' का ग्लोबल ट्रेलर रिलीज किया गया है। इंटरनेशनल ट्रेलर को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया है। ट्रेलर में लीड किरदारों की एक्शन से भरपूर झलक देखने को मिलती है।

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ट्रेलर में क्या है?

ट्रेलर में दिखाया गया है कि तीनों लोकों में रावण का राज होता है। मानव जाति उसके अत्याचार से खतरे में पड़ जाती है। इसके बाद मानव के रूप में भगवान विष्णु धरती पर जन्म लेते हैं। राम और रावण में युद्धा होता है। राम वचन लेते हैं कि तीनों लोकों के सामने रावण का वध करेंगे। ट्रेलर में सीता के रूप में साई पल्लवी की भी झलक दिखी है। रणबीर कपूर एक्शन अवतार में नजर आए हैं।

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दुनियाभर में दिखेगी झलक

सोनी पिक्चर्स के ग्लोबल डिसटीब्यूशन नेटवर्क के समर्थन से फिल्म 'रामायण' इंटरनेशनल मार्केट में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। यह इंटरनेशनल कैंपेन भारत की सबसे जानी मानी महागाथाओं में से एक को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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