अभिनेता एड्डी हेसल की गोली लगने के बाद मौत, प्रेमिका के घर के बाहर हुई हत्या

{"_id":"5f9fa3aa87700e539703ab64","slug":"eddie-hassell-the-kids-are-all-right-star-shot-and-killed-sunday-in-texas","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u093e \u090f\u0921\u094d\u0921\u0940 \u0939\u0947\u0938\u0932 \u0915\u0940 \u0917\u094b\u0932\u0940 \u0932\u0917\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092e\u094c\u0924, \u092a\u094d\u0930\u0947\u092e\u093f\u0915\u093e \u0915\u0947 \u0918\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0939\u0930 \u0939\u0941\u0908 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e","category":{"title":"Hollywood","title_hn":"\u0939\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"hollywood"}}

फिल्म ‘दी किड्स् आर ऑल राइट’ (The Kids Are All Right) के एक्टर एड्डी हेसल (Eddie Hassell) की टेक्सास में गोली लगने के बाद मौत हो गई। वह 30 साल के थे।

‘डेडलाइन’ की खबर के अनुसार टेक्सास के ग्रेंड प्रेरी में उनकी प्रेमिका के घर के बाहर शनिवार देर रात एक बजे हसल को पेट में गोली मार दी गई थी। हादसे के समय उनकी प्रेमिका घर पर थी लेकिन वह हमलावर को पहचान नहीं पाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।टेक्सास के निवासी हसल ने 2000 से 2010 के बीच में कई किरदारों से लोगों का दिल जीता। फिल्म ‘दी किड्स् आर ऑल राइट’ में निभाई कलै की भूमिका के लिए उन्होंने सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल की।आखिरी बार वह 2017 में आई फिल्म ‘ओह लक्की’ में नजर आए थे।