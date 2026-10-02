दृश्यम 3 एक्स रिव्यू: छा गए अजय देवगन, जयदीप अहलावत की एंट्री ने किया धमाका; फिल्म देखकर क्या बोले दर्शक?

फिल्म देखकर दर्शकों ने क्या कहा?

फिल्म 'दृश्यम 3' देखने के बाद दर्शक काफी खुश नजर आ रहे हैं। तीसरी किस्त का जादू चल पड़ा है। 'दृश्यम 3' में जयदीप अहलावत की एंट्री ने और भी माहौल जमा दिया है। अजय देवगन और जयदीप के अलावा फिल्म की कहानी को भी दर्शकों ने मास्टपीस बताया है। साथ ही स्क्रीनप्ले और निर्देशन को लेकर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।



#Drishyam3



Ajay Devgn is too good when it comes to intense roles.



Jaideep Ahlawat is the perfect second lead.



The screenplay is razor-sharp.

The writing is masterful.

The direction is great.



This was the perfect way to conclude the series.



What a ride!



⭐️⭐️⭐️⭐️½ (4.5/5) — AV7 (@AvighnaBanerjee) October 2, 2026