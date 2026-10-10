ध्रुव राठी के विवाद: कभी जान्हवी को ट्रोल किया तो कभी धुरंधर पर साधा निशाना, कंगना से भी भिड़े थे यूट्यूबर

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कलाकार के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल

हाल ही में बंगलूरू के फ्रीडम पार्क में हुए एक बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में ध्रुव राठी बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अभिनेता प्रकाश राज के साथ मंच साझा करते नजर आए। इस प्रदर्शन में दोनों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर फिल्म जगत के एक धड़े और नेटिजन्स ने उनकी तीखी आलोचना की। विज्ञापन



यहां ध्रुव राठी के बॉलीवुड से जुड़े 4 हालिया विवादों की सूची दी गई है। हाल ही में बंगलूरू के फ्रीडम पार्क में हुए एक बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में ध्रुव राठी बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अभिनेता प्रकाश राज के साथ मंच साझा करते नजर आए। इस प्रदर्शन में दोनों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर फिल्म जगत के एक धड़े और नेटिजन्स ने उनकी तीखी आलोचना की। दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को उनके गुरुग्राम स्थित आवास से हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब ध्रुव राठी सीजेपी प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। इस मौके पर हम बता रहे हैं कि पिछले दिनों उनके कई वीडियो और बयान बॉलीवुड हस्तियों को लेकर रहे हैं। जिन पर काफी विवाद हुआ।

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बॉलीवुड अभिनेत्रियों पर टिप्पणी

दिसंबर 2025 में ध्रुव राठी ने बॉलीवुड सेलेब्स की कॉस्मेटिक सर्जरी और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो के थंबनेल और कंटेंट में उन्होंने जाह्नवी कपूर सहित दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा जैसी अभिनेत्रियों की 'बिफोर एंड आफ्टर' तस्वीरों का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन पर अभिनेत्रियों को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करने और उन्हें ट्रोल करने का आरोप लगाया। इसके बाद काफी विवाद हुआ था।



दिसंबर 2025 में ध्रुव राठी ने बॉलीवुड सेलेब्स की कॉस्मेटिक सर्जरी और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो के थंबनेल और कंटेंट में उन्होंने जाह्नवी कपूर सहित दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा जैसी अभिनेत्रियों की 'बिफोर एंड आफ्टर' तस्वीरों का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन पर अभिनेत्रियों को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करने और उन्हें ट्रोल करने का आरोप लगाया। इसके बाद काफी विवाद हुआ था।

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'धुरंधर' के ट्रेलर की आलोचना

ध्रुव राठी ने अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर की तीखी आलोचना की। उन्होंने फिल्म में दिखाए गए अत्यधिक हिंसक दृश्यों को समाज के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने सेंसर बोर्ड से भी इस पर गौर करने की मांग की। इस वजह से सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह के फैंस और सिनेमा प्रेमियों के बीच बहस छिड़ गई।

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'द कश्मीर फाइल्स' विवाद

फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की रिलीज के दौरान ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाकर फिल्म में दिखाए गए दावों और तथ्यों पर सवाल उठाए थे। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री और ध्रुव राठी के बीच सोशल मीडिया पर सीधा वाकयुद्ध छिड़ गया था। विवेक ने राठी पर प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगाया था।