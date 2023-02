सुपरस्टार प्रभुदेवा के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। एक्टर की आगामी फिल्म 'वॉल्फ' का मोशन पोस्टर जारी हो गया है। बता दें कि 'वॉल्फ' एक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन वीनू वेंकटेश ने किया है। मोशन पोस्टर में प्रभुदेवा इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। बता दें कि यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी। मोशन पोस्टर ने फैंस के बीच इस फिल्म का उत्साह बढ़ा दिया है। इस फिल्म में प्रभुदेवा बिल्कुल अलग अवतार में नजर आएंगे।

Here's the First Look and Motion Poster of my film #WOLF