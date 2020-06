'उडुक्कई' के निर्देशक बालामित्रन का निधन, तमिल इंडस्ट्री में शोक की लहर

तमिल निर्देशक बालामित्रन (Balamithran) का बीते छह जून को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। निर्देशक अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके पहले निर्देशन की फिल्म 'उडुक्कई' के पोस्ट प्रोडक्शन का काम लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। फिल्म की अभिनेत्री संजना सिंह ने इस दुखद समाचार को ट्विटर पर साझा किया है।

So devastated to hear the news my director for the movie #udakkai such a kind & loving person gone too soon. My heart aches condolences to his family 💔🙏 @dir_balamithran @BarathiDance pic.twitter.com/dwykHcdREF