भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बनी और दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बड़े पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रहने वाली इस मूवी ने 2016 में दर्शकों का दिल जीत लिया था। वहीं, इसे वापस से सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। खुशी की बात यह है कि इसे इसी महीने में रिलीज किया जाना है, तो आइए इसकी डेट जान लेते हैं।

'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' फिल्म 12 मई को भारतीय सिनेमाघरों में धमाल मचाने को तैयार है। इसे हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में दोबारा से रिलीज किया जा रहा है। यह मूवी ना सिर्फ स्टार स्टूडियोज के लिए बल्कि दुनिया भर के भारतीयों के लिए एक खास फिल्म रही है, जो भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी की यात्रा को दिखाती है। इसी के बारे में बात करते हुए डिज्नी स्टार के हेड स्टूडियो, बिक्रम दुग्गल ने कहा, 'इस री-रिलीज का उद्देश्य देश भर में अपने प्रशंसकों को क्रिकेट के सबसे जादुई पलों को बड़े पर्दे पर फिर से जीने का एक और मौका देना है।'

Jab Mahi phir pitch pe aayega, pura India sirf "Dhoni! Dhoni! Dhoni!" chilaayega. M.S. Dhoni: The Untold Story Re-Releasing in cinemas on 12th May@msdhoni #SushantSinghRajput @advani_kiara @DishPatani @AnupamPKher @bhumikachawlat @FFW_Official pic.twitter.com/bfpn3JiD7h