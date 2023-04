बॉलीवुड इंडस्ट्री के 'किंग' यानी शाहरुख खान दौलत, शोहरत के साथ-साथ फैंस के प्यार के मामले में भी बादशाह हैं। एक्टर की हालिया रिलीज फिल्म 'पठान' की सफलता ने इस बात का सबूत दिया कि शाहरुख को आज भी बड़े पर्दे पर देखने के लिए दुनियाभर के लोग उत्साहित रहते हैं। वहीं, अब एसआरके के बेटे आर्यन खान भी अपनी अलग पहचान बनाने की राह पर निकल पड़े हैं। किंग खान ने एक लग्जरी ब्रांड के नए विज्ञापन का टीजर साझा किया है, जिसे उनके बेटे आर्यन खान ने निर्देशित किया है। इस तरह इस एड के साथ आर्यन बतौर निर्देशक धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें उनके पिता शाहरुख नजर आने वाले हैं।

विज्ञापन के टीजर में शाहरुख खान एक्शन से भरपूर लुक में नजर आ रहे हैं, जिसे देखने के बाद फैंस इसके पूरे वीडियो के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हो उठे हैं। वहीं, इसे शेयर करते हुए शाहरुख ने कैप्शन से खुलासा किया है कि विज्ञापन का पूरा वीडियो कल रिलीज किया जाएगा।

X marks the spot.



24 hours to go. https://t.co/dc5LPpuH6Y



Follow @dyavol.x on Instagram for exclusive content. pic.twitter.com/DTFfep7GQv