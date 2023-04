शाहरुख खान आए दिन सुर्खियों का हिस्सा बन रहे हैं। एक्टर ने बीते दिन अपनी फिल्म 'पठान' की शानदार सफलता से हेडलाइंस में राज किया और अब वह अपनी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी 'केकेआर' को लेकर चर्चाओं में हैं। वहीं, पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने बीते दिन शाहरुख की 'केकेआर' के खिलाफ अपना डेब्यू किया, जिस पर किंग खान ने अपनी प्रतिक्रिया से सबका दिल जीत लिया है।

शाहरुख खान ने सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के आईपीएल डेब्यू पर खुशी जाहिर की है। साथ ही ट्वीट कर उन्हें बधाई देते नजर आए हैं। एक्टर का बड़प्पन उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। शाहरुख ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'यह आईपीएल प्रतिस्पर्धी हो सकता है...लेकिन जब आप एक दोस्त के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मैदान में देखते हैं तो यह बहुत खुशी की बात है। अर्जुन को शुभकामनाएं और सचिन तेंदुलकर के लिए क्या गर्व का पल है !! बहुत खूब!'

As competitive as this IPL may be… but when u see a friends son #ArjunTendulkar take the field it is a matter of such happiness and joy. Wish Arjun all the best and @sachin_rt what a proud moment!! Wow!