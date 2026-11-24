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विज्ञापन रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड बना रही है। सोमवार को इसकी कमाई घटी फिर भी इसने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं धनुष की फिल्म 'ओम' भी अच्छी कमाई कर रही है। आइए जानते हैं 'गॉडजिला माइनस जीरो' ने कितना कलेक्शन किया है।

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भारत में कितनी हुई 'रामायण' की कमाई? ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार फिल्म 'रामायण' ने 18वें दिन यानी रविवार को 35.60 करोड़ रुपये कमाए थे।

सोमवार को इसकी कमाई घटी और इसने 12.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

भारत में इसका नेट कलेक्शन 955.45 करोड़ रुपये है, जो 1000 करोड़ रुपये के आंकड़े से सिर्फ 44.55 करोड़ रुपये दूर है।

भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,141.65 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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दुनियाभर में कितनी हुई 'रामायण' की कमाई?

'रामायण: पार्ट 1' ने 19वें दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1,700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। विदेशों से हुई 563 करोड़ रुपये की कमाई को मिलाकर इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,704.65 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह से इस फिल्म ने 'पुष्पा: द रूल' (1,622 करोड़ रुपये) के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।

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'ओम' ने बनाया रिकॉर्ड धनुष की फिल्म 'ओम: ऑपरेशन मोल' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है।

फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन भारत में 6.20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।

फिल्म का भारत में अब तक का कुल नेट कलेक्शन 55.95 करोड़ रुपये हो गया है।

वीकएंड पर इसने 31.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

इन आंकड़ों के साथ धनुष को अपने करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म मिल गई है।