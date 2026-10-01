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फैक्ट चेक: मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा से भगाए गए राजपाल यादव? जानें क्या है वायरल वीडियो का सच

Thu, 01 Oct 2026 01:51 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Thu, 01 Oct 2026 01:51 PM IST
सार

Rajpal Yadav Viral Video: बुधवार को मुंबई में दिवंगत अभिनेता मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसमें राजपाल यादव समेत कई कलाकार शामिल हुए। कार्यक्रम से अब अभिनेता-कॉमेडियन का एक वीडियो वायरल है जिस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जानें क्या है मामला? 

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राजपाल यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बुधवार को दिवंगत अभिनेता मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा में बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए। इस आयोजन में अभिनेता राजपाल यादव भी पहुंचे थे। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानें क्या है मामला? 

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वीडियो देख यूजर्स का क्या रिएक्शन?  
वायरल वीडियो में मुश्ताक खान की प्रेयर मीट के बाद राजपाल यादव बाहर निकलते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ लोग उन्हें घेरकर खड़े हो गए और वहां मौजूद एक महिला राजपाल से कुछ कहती हुई दिख रही है।
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वीडियो में सुनाई दिया कि महिला कहती हैं, 'लगता है कि आपको बाहर भेजना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया, लेकिन आप समझ नहीं रहे।' इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि महिला राजपाल से ही प्रार्थन सभा से जाने के लिए कह रही हैं।

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मुश्ताक की प्रार्थना सभा में राजपाल यादव - फोटो : X

क्या है वायरल वीडियो का सच ?
हालांकि, सच कुछ और ही है। दरअसल, जब राजपाल इस प्रार्थना सभा से जा रही थे, उसी दौरान एक फैन उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा। इस पर मुश्ताक के परिवार की महिला ने उस फैन की हरकत पर नराजगी जताई, जो राजपाल के साथ तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा था।
यहीं कन्फ्यूजन पैदा हुआ और सोशल मीडिया यूजर्स को लगा कि महिला, राजपाल यादव को बाहर जाने के लिए बोल रही है।

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मुश्ताक खान (गुल खान) - फोटो : सोशल मीडिया

प्रेयर मीट में पहुंचे कई सेलेब्स
अभिनेता मुश्ताक खान का 24 सितंबर को निधन हो गया था। बुधवार को उनकी प्रेयर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार शामिल हुए। इस दौरान राजपाल यादव समेत राखी सावंत, किरण कुमार, पूनम ढिल्लों, राहुल रॉय शामिल हुए।
 

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मुश्ताक खान - फोटो : सोशल मीडिया
कैंसर से जूझ रहे थे मुश्ताक 
मुश्ताक खान लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी और वह कैंसर की आखिरी स्टेज में थे। उनका मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। 
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