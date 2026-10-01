फैक्ट चेक: मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा से भगाए गए राजपाल यादव? जानें क्या है वायरल वीडियो का सच

बुधवार को दिवंगत अभिनेता मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा में बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए। इस आयोजन में अभिनेता राजपाल यादव भी पहुंचे थे। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानें क्या है मामला?

विज्ञापन

वायरल वीडियो में मुश्ताक खान की प्रेयर मीट के बाद राजपाल यादव बाहर निकलते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ लोग उन्हें घेरकर खड़े हो गए और वहां मौजूद एक महिला राजपाल से कुछ कहती हुई दिख रही है।वीडियो में सुनाई दिया कि महिला कहती हैं, 'लगता है कि आपको बाहर भेजना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया, लेकिन आप समझ नहीं रहे।' इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि महिला राजपाल से ही प्रार्थन सभा से जाने के लिए कह रही हैं।