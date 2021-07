टोक्यो ओलंपिक: मैरी कॉम के जज्बे को सलाम करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने किया ट्वीट, पर्दे पर निभा चुकी हैं उनका किरदार

इन दिनों दुनियाभर में टोक्यो ओलंपिक्स की धूम देखने को मिल रही है। मीराबाई चानू की जीत के बाद से भारत की निगाहें फिर मेडल की ओर हैं लेकिन पिछले कुछ समय से जीत नहीं मिल पा रही है। गुरुवार के दिन भारत के लिए काफी निराशाजनक रहा क्योंकि मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम देश के लिए मेडल जीतने में कामयाब नहीं हो पाईं।



प्रियंका ने मैरी कॉम को बताया चैंपियन



इस बात का उन्हें कितना पछतावा है ये उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बॉक्सिंग में छह बार विश्व चैंपियन रह चुकीं मैरी कॉम भले ही मेडल नहीं जीत पाईं लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जीता है। प्रधानमंत्री से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक सभी मैरी कॉम का हौंसला बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सेलेब्स और आम जनता उनके प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी उनके लिए खास संदेश लिखकर उनके जज्बे को सलाम किया है।

This is what the ultimate champion looks like…



Bravo @MangteC… you’ve shown us how to go the distance with passion and dedication. You inspire us and make us proud Every.Single.Time 🙌🏽 #Legend pic.twitter.com/jXnoiUEznu