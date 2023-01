महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले को लेकर नोरा फतेही काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस मामले में नोरा ने जैकलीन फर्नांडीज पर मानहानि का केस दायर किया था। अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नोरा फतेही के मानहानि की शिकायत पर सुनवाई 25 मार्च के लिए तय कर दी है। अभिनेत्री का कहना था इस मामले में उनका नाम गलत तरीके से घसीटा गया है।

The Patiala House Court of Delhi lists the hearing on a defamation complaint filed by Bollywood actor Nora Fatehi for March 25, 2023. Nora recently filed a defamation suit against Jacqueline Fernandez and various media organisations in Delhi Court.