दुखद: नहीं रहीं मशहूर सिंगर वाणी जयराम, इसी साल पद्म भूषण से हुई थीं सम्मानित

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। पद्म भूषण से सम्मानित दिग्गज गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया है। सिंगर चेन्नई में अपने घर में मृत पाई गई हैं।

Tamil Nadu | Veteran playback singer Vani Jairam found dead at her residence in Chennai, say Thousand Lights Police officials. Details awaited.