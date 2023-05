केआरके ने एक ट्वीट कर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत का पूरा श्रेय राहुल गांधी को देते हुए नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। कमाल राशिद खान ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'श्री राहुल गांधी कर्नाटक में 22 रैलियां कीं और उनकी जीत का स्ट्राइक रेट 68% है और ये बाकी सभी राजनेताओं से अधिक है। मोदी जी ने 42 रैलियां की और उनका जीत का स्ट्राइक रेट सिर्फ 40% है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज राहुल भारतीय जनता के सबसे पसंदीदा राजनेता हैं।

Shri @RahulGandhi did 22 rallies in #Karnataka and his winning strike rate is 68% and it’s more than all other politicians.

Modi Ji did 42 rallies and his winning strike rate is only 40%! It’s proof that today Rahul is the most favourite politician of Indian public.…