Covid Warrior: मुंबई शहर में कोरोना के खात्मे की कहानी बताती है कोविड वॉरियर, शाहरुख खान समेत कई सितारों ने की पढ़ने की अपील

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अभिनेता ने इस किताब के बारे में जानकारी दी। शाहरुख ने अपनी आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए एक्टर ने लिखा, टीम बीएमसी द्वारा कोविड वायरस को सफलतापूर्वक चेज करने और उसे खत्म करने की एक अद्भुत सच्ची कहानी। एक बार अवश्य पढ़ें। कृपया सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/किताबों की दुकानों पर अपनी किताब खरीदें। इकबाल सिंह चहल क्षमा करें, मैं इस पुस्तक के विमोचन में नहीं आ सका।





An amazing true story of successfully chasing and nailing Covid virus by Team BMC. A must read. Pls grab ur copy on all online platforms/bookstores… sorry I couldn’t make it to the book launch @IqbalSinghChah2 . All the best and hope it generates the awareness it is meant to. pic.twitter.com/NIsx5a3b7M