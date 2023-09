टाइगर श्रॉफ बीते कुछ समय से अपनी आगामी फिल्म 'गणपत: ए हीरो इज बॉर्न' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में अभिनेता अपने पावर-पैक अवतार से फैंस को आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार हैं। कृति सेनन और अमिताभ बच्चन अभिनीत यह फिल्म एक डायस्टोपियन दुनिया पर आधारित एक्शन थ्रिलर है। रविवार, 24 सितंबर को मुख्य अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक विशेष घोषणा क्लिप में इस डायस्टोपियन दुनिया की झलक साझा की, जिसे देखकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है।

टाइगर श्रॉफ ने एक्स पर 'गणपत: ए हीरो इज बॉर्न' की झलक दिखाते हुए कैप्शन में लिखा, 'दुनिया बदलने के लिए दुनिया को बदलना पड़ता है। यह मेरे फैंस के लिए है।' वीडियो में डिस्टोपियन सेटिंग बैकग्राउंड में इमारतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं, एक इमारत पर खड़े टाइगर अचानक से नीचे छलांग लगाकर हर किसी को हैरान कर देते हैं। इसी के साथ अभिनेता ने फिल्म के टीजर रिलीज की तारीख से भी पर्दा उठा दिया है।

Duniya Badal ne ke liye duniya ko badalna padta hai !

This one is for my fans ❤️#Ganapath in cinemas this Dussehra, 20th October#GanapathTeaserOn27thSept@SrBachchan @vashubhagnani @kritisanon @jackkybhagnani #VikasBahl @honeybhagnani @poojafilms #VirajSawant #GoodCo… pic.twitter.com/WFeMbJ09Qp