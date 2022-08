PushparAAj...Jhukega Nahi 🔥



Allu Arjun Film roles & Ganesh Idols

Never Ending Festival VIBE!! 🔥🔥🤩



This time In Pushpa Raj Avatar 🌟🔥#GaneshChaturthi #PushpaTheRule #AlluArjun pic.twitter.com/ScjPWLqhrW