Dono: इस दिन रिलीज होगी राजवीर-पालोमा की 'दोनों', पर्दे पर एक बार फिर दिखेगी प्रेम और सुमन जैसी लव स्टोरी

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल और पूनम ढिल्लों की बेटी पालोमा ढिल्लों बॉलीवुड डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। दोनों स्टारकिड्स रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दोनों' से शोबिज की दुनिया में रखने जा रहे हैं। मशहूर निर्देशक सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश एस बड़जात्या भी इस फिल्म से निर्देशन में डेब्यू कर चुके हैं। कुछ समय पहले फिल्म का फर्स्ट लुक, टीजर और पहला गाना रिलीज किया गया था। अब फिल्म के मेकर्स ने 'दोनों' की रिलीज डेट का एलान कर दिया है।

#Dono aa rahe hai aapse milne In Cinemas on 5th October.



Directed by #AvnishBarjatya

Starring #RajveerDeol #Paloma@jiostudios #DonoTheFilm #SaveTheDate pic.twitter.com/cc0rvDwAHf