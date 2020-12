कंगना रणौत के खिलाफ की गई शिकायत, RLSP प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर की थी टिप्पणी

कंगना रणौत लगातार अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में हैं। इस वजह से वह विवादों में भी घिर जाती हैं। अब बिहार के गया जिले का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने को लेकर कंगना के खिलाफ गया के सिविल कोर्ट में शिकायत की गई है।

Bihar: Complaint filed against actor Kangana Ranaut in Gaya Civil Court for her alleged remarks on RLSP leader Upendra Kushwaha