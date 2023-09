Follow Us

कनाडाई सिंगर शुभनीत सिंह इन दिनों खबरों में छाए हुए हैं। अपने गानों की वजह से चर्चा में रहने वाले शुभनीत इन दिनों विवादों की वजह से चर्चा में हैं। सिंगर पर कनाडा-भारत के बीच बढ़ती टेंशन के बीच खालितानियों का समर्थन करने का आरोप लगा है। इस बीच नई खबर यह है कि शुभनीत सिंह का भारत के लिए 'स्टिल रोलिन' दौरा रद्द हो गया है। यह जानकारी बुक माय शो ने साझा की है। साथ ही यह भी कहा है कि शो के लिए टिकट खरीदने वाले लोगों को टिकट का पैसा वापस मिलेगा।

Online ticketing site BookMyShow says Canadian singer Shubhneet Singh’s 'Still Rollin' tour for India stands "cancelled" pic.twitter.com/9WpaqYg57I