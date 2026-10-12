अर्जुन नागा: अर्जुन रामपाल ने साझा की शूटिंग की तस्वीर, पोस्ट कर लिखा, ‘पहले दिन की शूटिंग शुरू हो रही है’

निर्देशक अनिल शर्मा ने भी किया पोस्ट

फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने भी फिल्म 'अर्जुन नागा' के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने फिल्म की शूटिंग का एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में एक बड़ा पिंजड़ा दिखाई दिया। इसके साथ ही अनिल ने लिखा, ‘किसी भी निर्देशक के लिए सबसे बड़ा सुख, उसकी शूटिंग चलती रहे और जीवन का आनंद आता रहे। यही कर्म, यही धरम और यही जीवन है। 35 दिनों का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अर्जुनागा पर ईश्वर की बड़ी कृपा के है’