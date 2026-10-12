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Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Arjun Rampal and Anil Sharma of the film Arjun Naga shared photos and videos of the shooting of the film

अर्जुन नागा: अर्जुन रामपाल ने साझा की शूटिंग की तस्वीर, पोस्ट कर लिखा, ‘पहले दिन की शूटिंग शुरू हो रही है’

Mon, 12 Oct 2026 01:28 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Mon, 12 Oct 2026 01:28 PM IST
सार

 Arjun Rampal Post On Arjun Naga:  फिल्म 'अर्जुन नागा' के अभिनेता अर्जुन रामपाल और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म की शूटिंग की फोटो और वीडियो साझा किया। इतना ही नहीं फैंस के लिए खास कैप्शन भी लिखें। 


 

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Arjun Rampal and Anil Sharma of the film Arjun Naga shared photos and videos of the shooting of the film
अर्जुन रामपाल - फोटो : इंस्टाग्राम- @rampal72

विस्तार
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अभिनेता अर्जुन रामपाल इन दिनों अपनी  फिल्म 'अर्जुन नागा' की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक्टर ने फिल्म की बीटीएस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। इसके साथ निर्दोशक अनिल शर्मा ने भी इस भी फिल्म से जुड़ा पोस्ट साझा किया। 

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क्या है अर्जुन रामपाल की पोस्ट? 

अर्जुन रामपाल ने सोमवार को अपनी आगामी फिल्म 'अर्जुन नागा' के सेट से एक तस्वीर साझा की। इतना ही नहीं उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा, ‘पहले दिन की शूटिंग शुरू हो रही है, अनिल शर्मा के निर्देशन में। अर्जुन नागा के लिए हमें अपना आशीर्वाद दें। हम दोनों में उत्कर्ष शर्मा भी हैं। यह एक शानदार सफर होने वाला है।’

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Arjun Rampal and Anil Sharma of the film Arjun Naga shared photos and videos of the shooting of the film
अनिल शर्मा - फोटो : सोशल मीडिया

निर्देशक अनिल शर्मा ने भी किया पोस्ट 
फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने भी फिल्म 'अर्जुन नागा'  के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने फिल्म की शूटिंग का एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में एक बड़ा पिंजड़ा दिखाई दिया। इसके साथ ही अनिल ने लिखा, ‘किसी भी निर्देशक के लिए सबसे बड़ा सुख, उसकी शूटिंग चलती रहे और जीवन का आनंद आता रहे। यही कर्म, यही धरम और यही जीवन है।  35 दिनों का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अर्जुनागा पर ईश्वर की बड़ी कृपा के है’

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Arjun Rampal and Anil Sharma of the film Arjun Naga shared photos and videos of the shooting of the film
उत्कर्ष शर्मा - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

फिल्म 'अर्जुन नागा' के बारे में 

  • फिल्म 'अर्जुन नागा' में उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिका में हो सकते हैं। 
  • वहीं इस फिल्म में अर्जुन रामपाल विलेन का किरदार निभाएंगे। 
  • फिल्म का निर्देशन गदर फ्रेंजाइजी के निर्देशक अनिल शर्मा करेंगे। 
  • रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। 
  • अब वह दूसरा शेड्यूल शूट कर रहे हैं। 
  • फिल्म की शुरुआती शूटिंग राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में शूट की गई है।

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