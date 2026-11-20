फिल्ममेकर सुभाष घई ने फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर लिया हैं। इस खास मौके पर 'क्या जमाना था' नाम की का एक म्यूजिकल इवेंट रखा है। इस आयोजन में बॉलीवुड की कई मशहूर सिंगर शामिल होगीं। इनमें से एक मेलोडी क्वीन अलका याग्निक का नाम भी सामने आ रहा है। इसकी जानकारी सुभाष ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी।

विज्ञापन

क्या था सुभाष घई का पोस्ट

सुभाष घई इस खास आयोजन का निमंत्रण देने सिंगर अलका याग्निक के घर पहुंचे। इस मुलाकात की तस्वीरें एक्टर ने सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने अपनी पोस्ट को एक प्यारा सा कैपशन भी दिया। उन्होंने लिखा, ‘अल्का याग्निक ने फिर से शानदार वापसी ।उनकी आवाज, उनकी चमक, उनका जोश, कल रात जब मैं उनके घर उनसे मिलने गया, तो मुझे यह बात बहुत गहराई से महसूस हुई कि मैं उन्हें 11 दिसंबर को जियो गार्डन में होने वाले हमारे संगीतमय कार्यक्रम में आमंत्रित करूं, जो मेरे संगीतमय सफर के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है।’