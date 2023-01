दक्षिण सिनेमा दुनियाभर में अपनी धाक जमा रहा है। आज ही फिल्म 'आरआरआर' के नाटू नाटू गाने को गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड से नवाजा गया है। वहीं, दूसरी तरफ दक्षिण में सुपरस्टार की जंग लड़ी जा रही है। आलम यह है कि साउथ में आज रिलीज हुईं दो फिल्मों के लीड एक्टर्स के फैंस आमने-सामने हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं थलपति विजय और अजित कुमार की। एक तरफ अजित कुमार के फैंस विजय थलपति विजय स्टारर फिल्म 'वरिसु' के पोस्टर्स फाड़ रहे हैं। तो वहीं, थलपति विजय के फैंस अजित कुमार अभिनीत फिल्म ' थुनिवु' के पोस्टर्स फाड़ रहे हैं। बता दें कि दोनों ही फिल्में आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं।

#WATCH | Tamil Nadu: Fans of Ajith Kumar tore posters of Vijay starrer #Varisu & fans of Vijay tore posters of Ajith Kumar starrer #Thunivu outside a movie theatre in Chennai