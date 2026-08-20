क्या दूसरी शादी करने वाले थे गोविंदा? राखी सावंत से बातचीत में सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा; जानिए क्या कहा?

राखी बोलीं- 'मैं चीची भैया की फैन हूं, लेकिन...'

एक अन्य वीडियो में राखी सावंत पैपराजी से बात करते हुए कहती हैं, 'सुनीता आहूजा कहीं गलत नहीं हैं। सब लोग बोल रहे हैं न कि गोविंदा जी के साथ ये हुआ..., भाई आप किसी के घर की कहानी नहीं जान सकते। मै गोविंदा की बहुत बड़ी फैन हूं। वो हमारे चीची भैया हैं। उनका बहुत सम्मान है, लेकिन आप सोचिए किसी की बीवी बाहर आकर झूठ क्यों बोलेगी'?



रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोविंदा का नाम कथित तौर पर रानी स्वर्णकार के साथ जोड़ा जा रहा है। रानी और गोविंदा साथ में फिल्म भी कर रहे हैं। रानी इस फिल्म के जरिए डेब्यू करने वाली हैं। बीते दिनों दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था।

