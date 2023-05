'गंदी बात' और 'स्प्लिट्सविला' फेम एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर आदित्य सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक्टर की लाश सोमवार, 22 मई को उनके मुंबई के अंधेरी स्थित फ्लैट के बाथरूम से बरामद हुई। बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर रहने वाले आदित्य की लाश सबसे पहले उनके एक दोस्त ने देखी। रिपोर्ट की मानें तो, एक्टर बाथरूम में अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे। दोस्त ने आनन-फानन में वॉचमैन को इसकी खबर दी। एक्टर को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही आदित्य का निधन हो गया था।

मौके पर पहुंची मुंबई पुलिस ने आदित्य सिंह राजपूत की लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, इसे लेकर कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आदित्य सिंह राजपूत की जान ड्रग्स ओवरडोज की वजह से गई है। हालांकि, पुलिस ने अबतक इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया है, वह पूरी छानबीन के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है। पुलिस समेत आदित्य से जुड़े हर किसी की नजरें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे मौत की असल वजह का खुलासा हो पाएगा।

Actor Aditya Singh Rajput found dead at his apartment in Andheri area. Body sent for post-mortem. Investigation underway: Mumbai Police



(Pic: Aditya's Instagram) pic.twitter.com/1ZHbKB9ilp