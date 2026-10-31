बिग बॉस 20 अपडेट्स: कनिका के सामने किसने काटा अपना हाथ? जानें वीकेंड का वार में सलमान ने लगाई किसकी वाट

कैसे खत्म हुआ सॉइको लड़के से रिश्ता?

कनिका ने कहा, 'वो लड़का ऐसा टकराया कि साइको निकला। वो टॉक्सिक था'। कनिका ने बताया कि वह लड़का ब्लैकमेल करता था। कभी धमकी देता, 'तेरे पापा को कॉल करता हूं'। उसने पापा को कॉल भी लगा दिया। कनिका ने आगे कहा, 'फिर आठ-नौ महीने मैंने कानून पढ़ लिया तो मुझे भी समझ आ गई। उसने आखिरी हरकत ये की थी कि उसने मुझे हॉस्टल से डिपार्टमेंट तक फॉलो किया। मेरा हाथ पकड़कर खींचा। उसके हाथ में चाकू था। अपने हाथ पर डीप कट्स मारे और बोला इसी खून से तेरी मांग भरूंगा। उसी वक्त मेरी जान-पहचान का एक लड़का वहां से गुजर रहा था। मैंने उसे बोला कि पुलिस बुला। उसने पुलिस बुलाया। जैसे ही पुलिस आई तो वो लड़का डर गया। पुलिस उठाकर ले गई। तीन-चार दिन जेल में रहा। उसके परिवार के लोगों ने मुझे धमकियां दीं। इसके बाद किसी तरह यह सब खत्म हुआ।



#Kanikamann's story gave me goosebumps.Her 1st bf used to abuse, slap, beat n blackmail her🥲😱 But after law, found courage to stand up n call the police. So proud of the strong, confident and independent woman she's become.👑❤️🫶 #biggboss20 #gullika https://t.co/HnfnlqS5mA — HerOwnWay (@BornHeadstrong) October 30, 2026