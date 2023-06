सलमान खान के जरिए होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' की शुरुआत को एक हफ्ते ही हुए हैं, और अभी से इसके कंटेस्टेंट्स अपना असली रंग दिखाने लगे हैं। शो में काफी कुछ हो रहा है। जहां एक्स कपल पलक पुरसवानी और अविनाश सचदेव की नोकझोंक दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। तो वहीं, इस शो में दुबई से आए मॉडल जाद हदीद भी जबर्दस्त सुर्खियों में हैं। हालांकि, इसी बीच जाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है, जिसे देखकर नेटिजन्स भड़क उठे हैं।

जाद हदीद और आकांक्षा पुरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस क्लिप में जाद, आकांक्षा पुरी को गलत तरीके से छूते नजर आ रहे हैं। वीडियो में जाद हदीद, आकांक्षा को कमर से पकड़कर जबर्दस्ती अपनी ओर खींचते नजर आ रहे हैं। वहीं, इस दौरान 'विघ्नहर्ता गणेश' एक्ट्रेस काफी असहज नजर आ रही हैं।

Wats this? Jad shud be warned regarding this behaviour. Also I really m not liking the way #BiggBossOTT2 is grilling @akanksha800.