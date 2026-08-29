डब्ल्यूटीओ इंटर्नशिप: उम्मीदवारों को मिलेगा कई कार्यों को करीब से समझने का अनुभव, 31 दिसंबर तक करें आवेदन

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) की ओर से इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कानून, नीति और वैश्विक व्यापार व्यवस्था के क्षेत्र में अपना कॅरिअर बनाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के जरिये डब्ल्यूटीओ अपने सदस्य देशों के योग्य उम्मीदवारों को संगठन के साथ काम करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर प्रदान करता है।

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इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवारों को डब्ल्यूटीओ के विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को करीब से समझने के साथ-साथ विशेषज्ञों एवं अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों के साथ काम करने का अनुभव मिलता है।