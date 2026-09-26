हिमाचल: एमबीबीएस छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा विदेश जाकर सीखने का मौका, क्या है सुक्खू सरकार की तैयारी?

Himachal: हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले एमबीबीएस छात्रों और वहां काम करने वाले शिक्षकों के लिए सरकार एक नई पहल पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार छात्रों और शिक्षकों को विदेशी अध्ययन दौरों पर भेजने की योजना बना रही है।

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इसका उद्देश्य उन्हें दुनिया में अपनाई जा रही आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा पद्धतियों और उन्नत चिकित्सा प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में जल्द जरूरी कदम उठाए जाएंगे।