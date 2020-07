ICSI: अब सीएस जून की परीक्षाएं होंगी सीएस दिसंबर एग्जाम के साथ

{"_id":"5f11572ed8543c5b381b5a6b","slug":"with-december-session-merges-cs-june-exams-2020-by-icsi-on-website","type":"story","status":"publish","title_hn":"ICSI: \u0905\u092c \u0938\u0940\u090f\u0938 \u091c\u0942\u0928 \u0915\u0940 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e\u090f\u0902 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0940 \u0938\u0940\u090f\u0938 \u0926\u093f\u0938\u0902\u092c\u0930 \u090f\u0917\u094d\u091c\u093e\u092e \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आईसीएसआई (The Institute of Company Secretaries of India, ICSI) ने सीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को सूचित किया है कि वह कंपनी सचिवों, सीएस जून 2020 की परीक्षाओं को सीएस दिसंबर 2020 परीक्षाओं के साथ मर्ज करेगा। बता दें कि जिन छात्रों को जून सत्र में उपस्थित होना था, उन्हें अब दिसंबर 2020 की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।



इसके लिए ICSI ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। बयान में लिखा गया है कि देश में कोरोनोवायरस के बढ़ते मामलों के साथ, बड़ी चुनौती भी बढ़ गई हैं। आईसीएसआई के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि रही है। लॉकडाउन प्रतिबंधों और सामाजिक दूरी के मानदंडों के मद्देनजर, हमने दिसंबर 2020 की परीक्षाओं के साथ जून परीक्षा को मर्ज करने का फैसला किया है।



जैसा कि नोटिस में कहा गया है कि सभी उम्मीदवार जिन्होंने अभी भी आईसीएसआई परीक्षाओं के लिए जून 2020 सत्र में दाखिला नहीं लिया था, वे अब 25 जुलाई से 25 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फार्म जमा कर सकते हैं। बता दें कि वे विलंब शुल्क के साथ 9 अक्टूबर तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। परीक्षा अब 21 दिसंबर, 2020 से शुरू होनी है और यह 31 दिसंबर, 2020 तक चेलगी।