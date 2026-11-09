डब्ल्यूबी एचएस तृतीय सेमेस्टर 2027: अंतिम उत्तर कुंजी जारी, तीन सवालों में नहीं मिला सही जवाब, जानें प्रक्रिया

पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) ने कक्षा 12वीं के तीसरे सेमेस्टर की फाइनल आंसर की 2026-27 जारी कर दी है। जिन छात्रों ने इस साल परीक्षा दी थी, वे अब सभी विषयों की सही उत्तर कुंजी देख सकते हैं। बोर्ड ने आंसर की अपनी आधिकारिक वेबसाइट wbchse.wb.gov.in पर अपलोड की है। छात्र वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस आंसर की को छात्रों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों की जांच के बाद जारी किया गया है। अब इसी के आधार पर छात्र अपने जवाबों का मिलान कर सकेंगे।

किन तीन सवालों में सही विकल्प नहीं मिला?

फाइनल आंसर की में तीन सवालों को लेकर खास बात सामने आई है। अंग्रेजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय में एक-एक सवाल ऐसा था, जिसके लिए दिए गए विकल्पों में कोई भी जवाब सही नहीं पाया गया। यानी इन तीनों विषयों के एक-एक सवाल में सही विकल्प मौजूद नहीं था। बोर्ड ने आपत्तियों की जांच के बाद फाइनल आंसर की जारी की है। छात्र अपनी विषय के अनुसार उत्तर कुंजी में सही जवाब देख सकते हैं। इसके साथ ही वे परीक्षा में दिए गए अपने जवाबों का मिलान करके संभावित अंक का अंदाजा भी लगा सकते हैं।

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आंसर की कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbchse.wb.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए ‘Notification’ सेक्शन पर क्लिक करें।

यहां ‘Final Answer Key of the Question Paper of All Subjects of Semester III HS Examination 2027’ लिंक को चुनें।

विज्ञापन विज्ञापन इसके बाद फाइनल आंसर की की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।

पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट भी रख सकते हैं।

कब तक दर्ज करा सकते थे आपत्ति?

पश्चिम बंगाल बोर्ड ने छात्रों को प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया था। इसके लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया था। छात्रों ने इस दौरान सवालों और उनके जवाबों को लेकर अपनी आपत्तियां भेजी थीं। बोर्ड ने इन आपत्तियों की जांच करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की है। इस साल कक्षा 12वीं के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 सितंबर से 16 अक्टूबर 2026 के बीच हुई थीं। अब छात्र फाइनल आंसर की से अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं।

परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए?

WB HS तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम पांच विषयों में सफल होना जरूरी है। इनमें दो भाषा के विषय और कोई भी तीन वैकल्पिक विषय शामिल होने चाहिए। इसके अलावा थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों में अलग-अलग कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाने होंगे। इसका मतलब है कि केवल दोनों के कुल अंकों को मिलाकर 30 प्रतिशत हासिल करना काफी नहीं होगा। छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग-अलग पासिंग अंक लाने होंगे। इसलिए अपने विषयों के अंक देखते समय इस नियम का ध्यान रखना जरूरी है।