बिहार: एसटीईटी और एसएलईटी की परीक्षा तारीखों में बदलाव, कब होंगे दोनों एग्जाम? इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार STET 2026 और SLET 2026 की परीक्षा तारीखों में बदलाव किया है। पहले 11 नवंबर को होने वाली STET परीक्षा अब 22 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने यह फैसला 11 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज की छुट्टियों के कारण लिया है। इसके अलावा कुछ जरूरी कारणों से बिहार स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा यानी SLET 2026 का कार्यक्रम भी बदला गया है। ऐसे में दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को नई तारीखों के अनुसार अपनी तैयारी और परीक्षा से जुड़ी योजना बनानी होगी।

अब कब होगी बिहार STET 2026 की परीक्षा?

बीएसईबी के नए कार्यक्रम के मुताबिक, 11 नवंबर को होने वाली बिहार STET 2026 की परीक्षा अब 22 नवंबर को होगी।

यह परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जाएगी।

बोर्ड ने बताया है कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

उम्मीदवारों को पुराने एडमिट कार्ड के बजाय बदला हुआ एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।

इसके लिए बोर्ड की ओर से 12 नवंबर से सुविधा शुरू की जाएगी।

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉगिन जानकारी की मदद से नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

SLET 2026 की परीक्षा कब से शुरू होगी?

बिहार बोर्ड ने स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा यानी SLET 2026 की तारीखों में भी बदलाव किया है। नए कार्यक्रम के अनुसार, यह परीक्षा 23 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इस परीक्षा के जरिए बिहार के स्कूलों में लाइब्रेरियन के पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता जांची जाती है। जिन उम्मीदवारों ने SLET के लिए आवेदन किया है, उन्हें बदले हुए परीक्षा कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा से जुड़ी आगे की जानकारी और जरूरी निर्देशों के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी समय पर जांच लेनी चाहिए।

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STET का नया एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करें?

बिहार STET 2026 की बदली हुई परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार 12 नवंबर से नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

विज्ञापन विज्ञापन इसके लिए उन्हें बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org या secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा।

वेबसाइट खुलने के बाद STET 2026 एडमिट कार्ड से जुड़े लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद मांगी गई लॉगिन जानकारी भरकर अपना एडमिट कार्ड खोल सकेंगे।

उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।

परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी जरूर जांच लें।

पहले भी बदली गई थी STET परीक्षा की तारीख?

बिहार STET 2026 की परीक्षा तारीख में इससे पहले भी बदलाव किया गया था। पहले 4 नवंबर को होने वाली परीक्षा की तारीख केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की भर्ती परीक्षा से टकराने के कारण बदली गई थी। अब यह परीक्षा 21 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। वहीं, 11 नवंबर वाली परीक्षा को 22 नवंबर के लिए तय किया गया है। इस तरह STET के उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की सही तारीख का ध्यान रखना होगा। पुराने कार्यक्रम के आधार पर परीक्षा की तैयारी या यात्रा की योजना न बनाएं।

STET और SLET परीक्षा का क्या मकसद है?

बिहार बोर्ड STET परीक्षा उन उम्मीदवारों की पात्रता जांचने के लिए आयोजित करता है, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। इसके जरिए कक्षा 9वीं और 10वीं के साथ 11वीं और 12वीं के शिक्षकों की पात्रता तय की जाती है। वहीं, SLET परीक्षा स्कूलों में लाइब्रेरियन के पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता जांचने के लिए होती है। दोनों परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बोर्ड की ओर से जारी नए कार्यक्रम के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसमें दिए गए परीक्षा केंद्र और दूसरे निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ें।