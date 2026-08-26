पहाड़ से आई जलप्रलय!: नेपाल बाढ़ के बाद चर्चा में 'ग्लेशियल लेक', समझें इनके फटने से कैसे मचती है तबाही

ग्लेशियल लेक खतरनाक क्यों हो सकती है?

हर ग्लेशियल झील खतरनाक नहीं होती। समस्या तब पैदा होती है जब झील में पानी लगातार बढ़ता जाए और उसे रोकने वाली प्राकृतिक दीवार कमजोर हो जाए।



ग्लेशियल झील की प्राकृतिक दीवार कई बार ग्लेशियर से निकली मिट्टी, पत्थरों और चट्टानों यानी मोरैन से बनी होती है। यह कोई मजबूत कंक्रीट की दीवार नहीं होती। इसलिए इसमें दरार पड़ने, इसका कुछ हिस्सा टूटने या पानी के ऊपर से बहने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।



इसके अलावा आसपास की बर्फ या चट्टानों का बड़ा हिस्सा अचानक झील में गिर जाए तो भी पानी तेजी से बाहर निकल सकता है। भारी बारिश और बर्फ या चट्टानों के खिसकने जैसी घटनाएं भी इस खतरे को बढ़ा सकती हैं।