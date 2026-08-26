यूपी: किन छात्रों को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट? क्या है पात्रता, आवेदन कैसे करना है? जानें पूरा विवरण

क्या है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना?

उत्तर प्रदेश में युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 19 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से इस योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत राज्य के स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे योग्य छात्रों को सरकार की ओर से निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए जाते हैं।



इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के उन छात्रों की मदद करना है जो महंगे डिजिटल गैजेट्स खरीदने में असमर्थ हैं। इसके माध्यम से छात्र न केवल अपनी कॉलेज की पढ़ाई बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं, बल्कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), राज्य लोक सेवा आयोग (UPPSC), SSC और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी भी आसानी से कर पा रहे हैं।