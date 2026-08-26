कैंपस डायरीज़: डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय में एक बार फिर प्रवेश का मौका, एक से तीन सितंबर तक वॉक इन दाखिले

पहले दाखिला नहीं पा सके छात्रों को भी मौका

विवि के अनुसार, पहले के दाखिला चरणों में शामिल हुए, लेकिन दाखिला नहीं ले सके उम्मीदवारों को पात्रता और सीट उपलब्धता के आधार पर पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को भी विशेष अभियान में अनिवार्य रूप से शामिल होकर निर्धारित समय में शुल्क भुगतान और प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।



उम्मीदवारों को संबंधित तिथि पर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच पंजीकरण और विशेष अभियान का आवेदन जमा करना होगा। इसके लिए एयूडी कैंपस में भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। मेरिट सूची उसी दिन शाम 4:30 बजे तक जारी की जाएगी। मेरिट में चयनित उम्मीदवारों को इसके बाद तत्काल शुल्क भुगतान सहित प्रवेश की अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।