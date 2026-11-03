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यूपी स्पेशल टीईटी आज से शुरू: परीक्षा केंद्र जाने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना नहीं मिलेगी एंट्री

Tue, 03 Nov 2026 07:19 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 03 Nov 2026 07:19 AM IST
सार

उत्तर प्रदेश स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार घर से निकलने से पहले पांच जरूरी नियम जान लें। प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति, असली पहचान पत्र और हाल की फोटो साथ रखें। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें और जांच प्रक्रिया के लिए तैयार रहें। 
 

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UP Special TET Exam 2026 Important Guidelines Candidates Must Follow Before Reaching the Exam Centre
यूपी स्पेशल टीईटी 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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उत्तर प्रदेश स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी स्पेशल टीईटी) का आयोजन 3 नवंबर 2026 को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा के प्रवेश पत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले परीक्षा से जुड़े सभी जरूरी नियम ध्यान से पढ़ लें। आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और जांच के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा देने से रोका जा सकता है। इसलिए प्रवेश पत्र पर दी गई जानकारी भी अच्छी तरह जांच लें।
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 प्रवेश पत्र का कौन-सा नियम जरूरी है?

परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति लेकर जाना अनिवार्य है। मोबाइल फोन में प्रवेश पत्र की पीडीएफ दिखाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश न करें। डिजिटल प्रवेश पत्र मान्य नहीं होगा और ऐसा करने पर उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र से बाहर किया जा सकता है। इसलिए परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें। प्रवेश पत्र पर अपना नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा से जुड़ी दूसरी जानकारी भी जांच लें। अगर प्रवेश पत्र में कोई गलती दिखाई देती है, तो उसे समय रहते संबंधित अधिकारियों के सामने रखें।
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पहचान के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं?

परीक्षा केंद्र पर अपनी पहचान साबित करने के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र के साथ एक असली सरकारी पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहचान पत्र की छपी हुई प्रति के बजाय उसका असली दस्तावेज साथ रखना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार अपने साथ हाल की पासपोर्ट आकार की एक फोटो भी रखें। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा सकती है। इसलिए घर से निकलने से पहले सभी जरूरी कागजात एक जगह रख लें, ताकि आखिरी समय में कोई परेशानी न हो।
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परीक्षा केंद्र पर कितने बजे पहुंचना चाहिए?

उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने के तय समय से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय मेटल डिटेक्टर और बायोमेट्रिक जांच जैसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। इन जांचों के कारण उम्मीदवारों को इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए घर से निकलने से पहले रास्ते और यात्रा में लगने वाले समय का अंदाजा लगा लें। प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा केंद्र के पते को पहले ही गूगल मैप पर देख लें। इससे परीक्षा वाले दिन रास्ता खोजने में समय बर्बाद नहीं होगा और उम्मीदवार समय पर केंद्र पहुंच सकेंगे।

परीक्षा से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार घर से निकलने से पहले प्रवेश पत्र, असली पहचान पत्र और हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो जरूर जांच लें। मोबाइल में प्रवेश पत्र दिखाने के भरोसे परीक्षा केंद्र न जाएं। परीक्षा केंद्र का पता पहले से देख लें और समय से पहुंचने की योजना बनाएं। केंद्र पर सुरक्षा जांच और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। परीक्षा से जुड़ी किसी भी नई जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर नजर रखें। नियमों का पालन करने से परीक्षा केंद्र पर होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।
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