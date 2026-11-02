यूपी बोर्ड परीक्षा 2027: छात्रों को फॉर्म में सुधार का मौका, कौन-सी गलतियां कर सकेंगे ठीक? जानें प्रक्रिया

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जन्मतिथि और पूरे नाम में सुधार कैसे होगा?

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सुधार के लिए किसे करना होगा आवेदन?

क्या बाद में मिलेगा सुधार का मौका?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने साल 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को अपने शैक्षिक विवरणों में सुधार का मौका दिया है। इसके लिए परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर 2 नवंबर 2026 से ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है। छात्र 12 नवंबर 2026 की आधी रात 12 बजे तक अपनी जानकारी में सुधार करवा सकते हैं। यह सुविधा उन विद्यार्थियों के लिए है, जिनके आवेदन या पंजीकरण में कोई गलती दर्ज हो गई है। तय समय के भीतर सभी जरूरी बदलाव करवाना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा।यूपी बोर्ड ने छात्रों को कई तरह की शैक्षिक जानकारियों में सुधार की सुविधा दी है। इसमें छात्र का नाम, माता-पिता के नाम की वर्तनी, विषय या वर्ग, लिंग, जाति और पढ़ाई का माध्यम यानी हिंदी या अंग्रेजी शामिल है। इसके अलावा छात्र अपनी फोटो में भी सुधार करवा सकते हैं। कक्षा 11वीं के पंजीकरण में दर्ज हाईस्कूल का गलत अनुक्रमांक भी ठीक कराया जा सकता है। इन सभी जानकारियों में बदलाव के लिए ऑनलाइन पोर्टल 12 नवंबर तक खुला रहेगा। छात्रों को अपनी जानकारी जांचकर गलती मिलने पर समय रहते विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क करना चाहिए।कुछ जानकारियों में बदलाव के लिए ऑनलाइन पोर्टल की जगह ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी। बोर्ड के नोटिस के अनुसार, जन्मतिथि में सुधार, छात्र या माता-पिता के पूरे नाम में बदलाव और छात्र के विवरण को नियमानुसार हटाने या दोबारा बहाल करने से जुड़े मामले इसी प्रक्रिया के तहत आएंगे। इन मामलों में छात्र सीधे बदलाव नहीं कर सकेंगे। संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय में जमा करना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 16 नवंबर 2026 तय की गई है। इसलिए ऐसे मामलों वाले छात्रों को जल्द अपने विद्यालय से संपर्क करना चाहिए।बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, ऑनलाइन सुधार का काम संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य करेंगे। इसके लिए प्रधानाचार्य पोर्टल पर लॉगिन करके छात्रों के शैक्षिक विवरणों को सही या अपडेट करेंगे। वहीं, ऑफलाइन सुधार से जुड़े मामलों में भी प्रधानाचार्य को जरूरी कागजात के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आवेदन देना होगा। ऐसे में छात्रों को अपनी गलती की जानकारी विद्यालय प्रशासन को समय रहते देनी चाहिए। आवेदन के साथ मांगे गए दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। छात्रों को सलाह है कि अपने नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारियों का मिलान मूल प्रमाणपत्रों से जरूर कर लें।यूपी बोर्ड ने साफ किया है कि तय समय सीमा खत्म होने के बाद छात्रों को विवरणों में सुधार का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन बदलाव के लिए अंतिम तारीख 12 नवंबर और ऑफलाइन मामलों के लिए 16 नवंबर 2026 है। इसलिए छात्रों को इन तारीखों का खास ध्यान रखना चाहिए। किसी तरह की परेशानी या जानकारी के लिए बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ प्रयागराज स्थित मुख्यालय के अधिकारियों के संपर्क नंबर आधिकारिक सूचना में दिए गए हैं। छात्र संबंधित कार्यालय से अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं।